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03 вересня 2021, 14:46 784

У Мінфіні планують запустити нову пенсійну реформу до 2024 року

03 вересня 2021, 14:46 784
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство фінансів має розраховує запустити нову пенсійну реформу до 2024 року. Йдеться про накопичувальну пенсійну систему

Як пише RegioNews з посиланням на Українські Новини, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час Українського фінансового форуму 2021, організованого ICU.

"Ми шукаємо способи для запуску пенсійної реформи у 2022-2023 роках ... Йдеться про накопичувальні пенсії", - сказав міністр.

При цьому він додав, що зараз йде дискусія - в якому форматі буде пенсійна реформа.

"Я особисто вважаю, що вона дасть поштовх для розвитку не тільки фондового ринку ... А також для розуміння проблематики в цілому суспільству, що умовний патерналізм і очікування, що хтось вирішить твої проблеми за тебе, необхідно про це поступово забувати і думати про те, щоб накопичувати і створювати блага для себе", - підсумував Марченко.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, що пенсійна накопичувальна система передбачає внески в розмірі 2% шляхом відповідного зменшення ставки ЄСВ (єдиного соціального внеску) і 2% за рахунок зменшення ставки ПДФО (податок на доходи фізичних осіб).

пенсія реформа Мінфин суспільство

 
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