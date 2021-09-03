Дефицит средств Пенсионного фонда достиг почти 12,9 млрд грн
Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-август 2021 года составили 330,0 млрд гривен, расходы - 342,9 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 12,9 млрд гривен
Об этом свидетельствуют данные ПФУ, передает RegioNews.
Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 213,8 млрд гривен, в т. ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 18,7 млрд гривен.
Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 116,2 млрд гривен.
Как сообщалось, Минсоцполитики предлагает в 2022 году в пять этапов повышать пенсии.
Также в Минфине планируют запустить новую пенсионную реформу к 2024 году.
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