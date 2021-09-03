Мінсоцполітики пропонує у 2022 році у п'ять етапів підвищувати пенсії

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Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу міністерства.

Зокрема, Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі підвищення пенсій на наступний рік такі кроки:

підвищення з 1 січня пенсій особам з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

індексацію з 1 березня пенсій для майже 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 75 років;

перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

"Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою урядового законопроєкту № 4668 дадуть можливість уперше після 2014 року охопити в 2022 році програмою підвищення всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих їх групах", - додали у відомстві.

Раніше ми писали про те, що у 2022 році пенсіонерів від 70 до 75 років включать до програми адресних допомог для літніх людей.

Також у Мінсоцполітики нагадали, що з 2028 року для виходу на пенсію треба буде мати 35 років стажу.