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26 серпня 2021, 11:05 1763

Міністр фінансів каже, що за нинішніх умов молоді не варто розраховувати на пенсію від держави

26 серпня 2021, 11:05 1763
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Фото з відкритих джерел
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Міністр фінансів Сергій Марченко наголошує, що за нинішніх умов українці зможуть отримати пенсію, якщо самостійно накопичуватимуть гроші в недержавних пенсійних фондах

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю мііністра "Інтерфакс-Україна".

"Якщо у вас немає накопичень в НПФ, розраховувати на пенсію взагалі не варто. Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - зростатиме. Мені сорокалітньому на пенсію за нинішніх умов розраховувати не варто. Тоді два варіанти - або я сам шукаю можливості й відкладаю через НПФ, або створюються умови таких накопичень для всіх громадян. Це потягне фіскальні втрати бюджету, і це всі мають розуміти", - зазначив міністр.

Він додав, що міністерство працює над впровадженням накопичувальної пенсійної системи, яка передбачає, що робітники та роботодавці сплачуватимуть внески до фонду. При цьому міністр не сказав, коли запрацює оновлена пенсійна модель.

Нагадаємо, що у парламенті зареєстровано законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему, однак в депутатів ще не дійшли до нього руки

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