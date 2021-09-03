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03 вересня 2021, 10:01 20

Від коронавірусу в Україні повністю вакцинували 4 мільйони людей

03 вересня 2021, 10:01 20
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні понад 4 мільйони українців отримали дві дози щеплення вакцинами від COVID-19

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 5 498 951 людина, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 4 012 016 осіб.

Так, протягом попередньої доби, вакцинацію проти коронавірусу отримали 152 772 людини. З них одну дозу отримали 46 826 людей, повністю імунізовані - 105 946 людей.

Раніше повідомлялось, що в останній день літа COVID-щеплення отримали понад 150 тисяч українців.

коронавірус МОЗ медики вакцинація щеплення

 
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