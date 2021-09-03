Від коронавірусу в Україні повністю вакцинували 4 мільйони людей
В Україні понад 4 мільйони українців отримали дві дози щеплення вакцинами від COVID-19
Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.
Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 5 498 951 людина, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 4 012 016 осіб.
Так, протягом попередньої доби, вакцинацію проти коронавірусу отримали 152 772 людини. З них одну дозу отримали 46 826 людей, повністю імунізовані - 105 946 людей.
Раніше повідомлялось, що в останній день літа COVID-щеплення отримали понад 150 тисяч українців.
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