Від коронавірусу в Україні повністю вакцинували 4 мільйони людей

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В Україні понад 4 мільйони українців отримали дві дози щеплення вакцинами від COVID-19

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 5 498 951 людина, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 4 012 016 осіб.

Так, протягом попередньої доби, вакцинацію проти коронавірусу отримали 152 772 людини. З них одну дозу отримали 46 826 людей, повністю імунізовані - 105 946 людей.

Раніше повідомлялось, що в останній день літа COVID-щеплення отримали понад 150 тисяч українців.