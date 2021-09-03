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COVID в Україні: за добу виявили понад 2,6 тисячі випадків зараження
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03 вересня 2021, 08:44 53

COVID в Україні: за добу виявили понад 2,6 тисячі випадків зараження

03 вересня 2021, 08:44 53
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 2 вересня виявили 2693 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 321 новий випадок, "лідерами" по захворюваності є Одеська (236), Харківська (231), Львівська (213) і Дніпропетровська (191) області.

Всього за добу госпіталізували 826 осіб, 45 хворих померли, одужали 1112 осіб. Серед захворілих за добу - 171 дитина та 40 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 23 522 особи, методом ІФА – 7 954 особи, експрес-тестами – 22 239 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 293 541 людина, одужали - 2 210 866 осіб, 53922 хворих померли.

Нагадаємо, що в Україні 1 вересня виявили 2 477 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області.

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