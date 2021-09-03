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03 сентября 2021, 14:47 272

Херсонщина может перейти к "оранжевой" эпидзоне - главный санврач области

03 сентября 2021, 14:47 272
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Фото из открытых источников
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Показатель заболеваемости коронавирусом на Херсонщине - 84 человека на 100 000 населения за последние 2 недели, что означает - вскоре область может попасть в "оранжевую" зону

Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Херсон.

Наши крупнейшие административно-территориальные единицы имеют самый высокий уровень заболеваемости. Белозерка – 174, Херсон – 141, Голая Пристань – 122, Олешки – 115, Геническ – 81, Скадовск – 75. Все эти города превышают порог зеленой зоны – 75, поэтому мы можем уже скоро перейти к оранжевой зоне. Ожидаем такого решения от комиссии ТЭБ и ЧС, - говорит Юрий Ромаскевич.

На вопрос, почему в области растет количество больных, Юрий Ромаскевич возразил, что это связано с курортным сезоном.

С курортным сезоном не связан рост заболеваемости, потому что за весь период не было зафиксировано ни одной массовой вспышки болезни. Хотя это было в других областях. Поэтому летне-оздоровительная кампания прошла хорошо, мы сделали отдых людей безопасным, это - большое достижение. На уровень заболеваемости повлияло прежде всего то (и с начала июля мы ожидали всплеска болезни), что у нас есть 2 КПВВ, где проходили без тестирований в течение длительного периода многие люди. За сутки было до 3 000 человек в обе стороны. В Крыму заболеваемость коронавирусом стала расти с конца мая, там и сейчас по 500 случаев в сутки, поэтому можно сказать, что это повлияло на увеличение количества больных на Херсонщине, - рассказал Юрий Ромаскевич.

Он добавил, что на сегодня в области работают более 10 пунктов прививок, развернуты 90 пунктов при лечебно-профилактических учреждениях. Используют 4 вакцины – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac.

Как сообщалось, в Украине две области снова не соответствуют "зеленой" зоне карантина.

Раньше считалось, что Херсонская область со следующей недели может оказаться в "желтой" зоне карантина.

COVID-19 коронавирус Херсонская область эпидемия оранжевая зона

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