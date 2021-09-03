В Україні дві області знову не відповідають "зеленій" зоні карантину
В Україні станом на 3 вересня епідеміологічні показники у двох регіонах перебувають не в межах норми
Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.
Зокрема, в Луганській області два дні поспіль спостерігається високий показник госпіталізацій хворих на коронавірус. За останніми даними, він становить 51,4%, а вчора долав позначку у понад 75%.
Крім того, Одеська область також демонструє вже другий день перевищення по даному показнику. Наразі він зупинився на позначці 53,7%, а днем раніше складав більше ніж 70%.
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