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03 вересня 2021, 10:39 34

В Україні дві області знову не відповідають "зеленій" зоні карантину

03 вересня 2021, 10:39 34
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Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на 3 вересня епідеміологічні показники у двох регіонах перебувають не в межах норми

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, в Луганській області два дні поспіль спостерігається високий показник госпіталізацій хворих на коронавірус. За останніми даними, він становить 51,4%, а вчора долав позначку у понад 75%.

Крім того, Одеська область також демонструє вже другий день перевищення по даному показнику. Наразі він зупинився на позначці 53,7%, а днем раніше складав більше ніж 70%.

карантин

 
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