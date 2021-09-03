Нацсовет объявил предупреждение еще двум вещателям: нарушили правила в дни памяти

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Во время заседания 2 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение "5 каналу" и радиостанции "Країна ФМ"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Санкции были применены из-за несоблюдения вещателями правил вещания в дни памяти”, - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что 16 мая в Украине отмечали День памяти жертв политических репрессий, а 18 мая - День борьбы за права крымскотатарского народа и День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Во время проверки "5 канала" было выявлено нарушение правил вещания. Так, 16 мая в промежуток времени с 06:00 до 08:28 на экране не было размещено изображение горящей свечи или соответствующего стилизованного изображения, которое является уместным к событию, а в выпуске "Час новин" не сообщалось о праздновании дня памяти.

В то же время проверка "Країни ФМ" выявила, что на радиостанции не была объявлена минута молчания в 12:00 и не размещались сообщения о праздновании Дня памяти в определенные промежутки времени.

Напомним, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Интер" очередную проверку за показ советских фильмов с актерами, которые создают угрозу национальной безопасности.

Также Нацсовет обратился в суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ". 19 августа, сообщалось, что Нацсовет по телерадиовещанию решил инициировать лишение лицензии телеканала "НАШ".