15:49  02 вересня
У столиці на залізничній станції обвалилася стіна: нещодавно там зробили ремонт
13:26  02 вересня
У Дрогобичі демонтують будинок, через обвал якого загинули восьмеро людей
08:09  02 вересня
Доба в ООС: осколкові поранення отримали двоє українських бійців
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2021, 14:46 9

З початку року 110 суддів подали заяву про відставку - Вища рада правосуддя

02 вересня 2021, 14:46 9
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Загалом з початку 2021 року за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку, звільнилося 110 суддів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя.

На засіданні Вищої ради правосуддя 2 вересня було розглянуто п'ять заяв щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Так, Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

  • Гаврилюка Володимира Кузьмича – з посади судді Луганського апеляційного суду;
  • Огурецького Василя Петровича – з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;
  • Босюка Валерія Андрійовича – з посади судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області;
  • Вус Світлану Михайлівну – з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;
  • Короя Віктора Дмитровича – з посади судді Малиновського районного суду міста Одеси.

Нагадаємо, Конституційний Суд з вівторка, 31 серпня, повернеться до роботи і розгляне низку справ, серед яких пенсії для чиновників, призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки тощо.

Також повідомлялося, що суддю Конституційного суду від Зеленського оберуть на конкурсі. Президент України підписав указ про проведення конкурсу на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою.

суд звільнення заява закон суддя

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram