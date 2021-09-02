З початку року 110 суддів подали заяву про відставку - Вища рада правосуддя

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Загалом з початку 2021 року за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку, звільнилося 110 суддів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя.

На засіданні Вищої ради правосуддя 2 вересня було розглянуто п'ять заяв щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Так, Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Гаврилюка Володимира Кузьмича – з посади судді Луганського апеляційного суду;

Огурецького Василя Петровича – з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;

Босюка Валерія Андрійовича – з посади судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області;

Вус Світлану Михайлівну – з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;

Короя Віктора Дмитровича – з посади судді Малиновського районного суду міста Одеси.

Нагадаємо, Конституційний Суд з вівторка, 31 серпня, повернеться до роботи і розгляне низку справ, серед яких пенсії для чиновників, призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки тощо.

Також повідомлялося, що суддю Конституційного суду від Зеленського оберуть на конкурсі. Президент України підписав указ про проведення конкурсу на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою.