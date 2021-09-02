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02 сентября 2021, 21:17 9

Экс-судью с Тернопольщины осудили на 6 лет за взятку

02 сентября 2021, 21:17 9
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Фото из открытых источников
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Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему главе Козовского райсуда Тернопольской области и адвокату, уличенным в получении $2 тыс. неправомерной выгоды

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает RegioNews.

Как сообщается, судья получил взятку за принятие решения в пользу третьего лица об отказе в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об отмене ее освобождения от наказания с испытанием.

Суд согласился с доводами прокурора САП и признал указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. По приговору суда бывшему судье назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет с конфискацией имущества, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что его сообщницу приговорили к пяти годам лишения свободы с запретом заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения, - уточняют в САП.

Как сообщалось, Высший совет правосудия сообщил, что с начала года 110 судей подали заявление об отставке.

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