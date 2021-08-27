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27 серпня 2021, 15:32 1646

Середня зарплата в Україні сягнула історичного максимуму - Держстат

27 серпня 2021, 15:32 1646
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Фото з відкритих джерел
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Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в липні 2021 року склала 14 345 гривень. Це на 32 гривні більше порівняно з червнем (14 313 гривень) і найбільше в доларовому еквіваленті за всю історію

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Державної служби статистики

Таким чином, середня зарплата українців оновила черговий максимум в історії - 527 доларів. (Середній курс НБУ в липні становив 27,21 гривень за долар).

За даними статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з липнем минулого року) зарплата зросла на 21,5%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 10,2%.

Найвища нарахована зарплата в липні була традиційно в Києві - 20 956 гривень, найнижча - в Чернівецькій області - 11 350 гривень.

За даними статистичного відомства, найбільш оплачувана в липні була робота в галузі "Інформація та телекомунікації" - 24 946 гривень, де нарахування за рік збільшилися на 26,1%.

Далі йдуть "Фінансова та страхова діяльність" - 24 489 гривень (+20,3%), "Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування" - 20 782 гривень (+17,8%), "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 19 203 гривень (+21,8%).

В червні 2021 року середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 доларів і досягла 525 доларів. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в червні 2021 року склала 14 313 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

зарплати Київ Держстат Чернівецька область

 
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