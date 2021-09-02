На Франковщине бастуют учителя 20-ти учебных заведений

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Об этом сообщила заместитель Долинского городского головы Алла Шевченко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

У нас началась бессрочная забастовка учителей. Из 26 учебных заведений бастуют педагоги 20 заведений. Ориентировочно, это около 900 учителей. Да, они пришли на рабочее место , но не проводили уроки. Причина - долг по зарплате. Директора этих учреждений написали приказы о приостановлении образовательного процесса, - сообщила Шевченко.

По ее словам, долг просроченной зарплаты учителям Долинской общины составляет 15 млн грн. Впрочем, в этой сумме не учтена еще их зарплата за август. Следовательно, учителям задолжали около 20 млн грн.

Шевченко отметила, что долговые проблемы у них начались в июне. Причиной, утверждает она, стали несовершенство формульного расчета начисления образовательной субвенции и админреформа.

К Долине присоединили 21 село, а это плюс 18 школ, в которых мало детей в классах для городской общины. Более того, нам приобщили посреди учебного года две трети сельских населенных пунктов и при такой нагрузке – никакой помощи. Мы одну школу перепрофилировали. Еще две планировали тоже оптимизировать, но нам нечем довозить детей до других школ, да и дорог нет. Поэтому крестьяне выступили против этого. У нас на 26 образовательных учреждений есть только 4 школьных автобуса, - пояснила Шевченко.

Она признается, что в Ивано-Франковской ОГА сегодня искали выход из ситуации.

После двухчасовой дискуссии приняли решение, что председатель районного профсоюза попросит учителей приостановить забастовку до 20 сентября. За это время областные чиновники обещают разработать план мероприятий по выходу из этого кризиса и направить письмо в Кабмин о перераспределении образовательной субвенции в пределах области, - отметила Шевченко.

Пойдут ли на это учителя, в общине пока не знают. Впрочем, надеются, что педагоги таки уступят, потому что ситуация, говорит Шевченко, им тоже не "на руку", ведь дни забастовки им не учтут в будущих выплатах.

Как сообщалось, на днях на Прикарпатье люди частично перекрыли дорогу из-за закрытия школы в селе.