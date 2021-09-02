Нацсовет обратился в суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ"

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Национальный совет по телевидению и радиовещанию на заседании 2 сентября применил сразу 5 санкций за распространение языка вражды - две по телеканалу " НАШ "и три к "Макси-ТВ”

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает RegioNews.

Штраф, а также иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть, получил от Нацсовета телеканал "НАШ" (ООО "НАШ 365", г. Киев). К "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага", г. Киев) за ретрансляцию передач телекомпании "НАШ" применена санкция "объявление предупреждения" и наложено два штрафа за те же передачи с Еленой Лукаш и Андреем Пальчевским, что выходили в те же дни на телеканале "НАШ”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, Нацсовет рассмотрел проверку телеканала "НАШ”, которая проводилась на основании мониторинга за 27 и 28 апреля 2021 года и касалась ток-шоу "Важное". Его вели Максим Назаров и Ангелина Пичик, гостьей студии была министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш.

На передаче Лукаш заявила, что нынешняя власть Украины и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей. Всю ответственность за ведение боевых действий на Востоке Украины Лукаш возлагает на политическое руководство Украины, а не на страну-агрессора. Она безапелляционно утверждает о нежелании властей прекратить эту войну, ставит под сомнение территориальную целостность страны и даже прибегает к агрессивным заявлениям, как: "Украины нет. Украина не субъектная".

Кроме того, экс-министр навязывает зрителям мысль, которая распространяется российской пропагандой, что в Украине "процветает фашизм". Также в лексике Лукаш есть провокационные, оскорбительные и дискриминационные определения в отношении людей, которые живут на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как отмечают в Нацсовете, очевидна цель таких утверждений – скомпрометировать политическое руководство Украины, заверить граждан в его коварных намерениях, посеять страх и ненависть. Трансляция подобных публичных высказываний в эфире телеканала является ничем иным, как разжиганием национальной вражды, унижением отдельных групп населения, побуждением к недовольству и ксенофобии.

В то же время отмечается, что со стороны работников телеканала не было попыток сбалансировать односторонность и предвзятость высказанной позиции и приведенных аргументов. Повтор передачи состоялся без изменений или редакционной модерации и подтверждает, что лицензиат сознательно предоставил платформу для распространения взглядов, которые провоцируют ненависть и нетерпимость.

Поэтому Национальный совет признал нарушение телеканалом "НАШ" норм законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации" и наличие разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Телеканал в течение месяца должен уплатить штраф 119 544,75 грн, что составляет 25% процентов суммы лицензионного сбора компании. Такие штрафные санкции предусмотрены действующим законодательством за наибольшие нарушения.

Другим решением регулятор применил к вещателя санкцию "обращение в суд об аннулировании лицензии" за системное нарушение законодательных норм относительно распространения языка вражды и неустранения нарушений после применения двух предыдущих штрафных санкций. Решение касалось эфира телеканала за 7 и 8 мая 2021 года, где в программе "Пятница. Вечер" принимал участие Андрей Пальчевский, высказывания которого провоцируют ненависть и дискриминацию по этническому происхождению и месту жительства граждан Украины.

Нацсовет также принял два решения относительно другого юридического лица-ООО "Наша Прага" (логотип "Макси-ТВ"), г. Киев, которые касались тех же передач. На "Макси-ТВ" наложены штрафы (в сумме по обоим решениям 239 089,50 грн, их надо уплатить в госбюджет в месячный срок, также он обязан привести свое вещание к требованиям законодательства).

Также "Макси-ТВ" получил от регулятора предупреждение из-за ретрансляции программ телеканала "НАШ".

Как сообщалось 19 августа, Нацсовет по телерадиовещанию решил инициировать лишение лицензии телеканала "НАШ".