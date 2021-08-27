У Херсоні викрили групу інтернет-агентів, які дискредитували "Кримську платформу"

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У Херсоні кіберфахівці СБУ викрили групу ворожих інтернет-агентів, які намагались дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у південних регіонах України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За завданням своїх "кураторів" агітатори закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж державного кордону нашої країни. Окрім цього, російські спецслужби відпрацьовували агентам цільові інформаційні завдання із дискредитації "Кримської платформи", її учасників та результатів.

Для приховування протиправної діяльності агітатори публікували свої дописи від імені "лідерів громадської думки", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання агітаторів виявлено комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Наразі матеріали кримінального провадження щодо підозрюваного скеровано до суду.

Крім того, за матеріалами СБУ засуджено двох ворожих інтернет-агентів, які виконували завдання своїх "кураторів" з території Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Через соцмережі вони закликали до зміни меж державного кордону, у тому числі приєднання південних і східних регіонів нашої країни до РФ. Рішенням судів зловмисників визнано винними.

Нагадаємо, СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов’язують із РФ.