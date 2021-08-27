09:01  27 серпня
Коронавірус в Україні: за добу більше двох тисяч нових випадків зараження
12:59  27 серпня
На Донбасі горіла лікарня: евакуювали понад сотню людей
08:09  27 серпня
На Донбасі зафіксували три обстріли: травмовано військовослужбовця ООС
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2021, 12:46 400

У Херсоні викрили групу інтернет-агентів, які дискредитували "Кримську платформу"

27 серпня 2021, 12:46 400
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Херсоні кіберфахівці СБУ викрили групу ворожих інтернет-агентів, які намагались дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у південних регіонах України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За завданням своїх "кураторів" агітатори закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж державного кордону нашої країни. Окрім цього, російські спецслужби відпрацьовували агентам цільові інформаційні завдання із дискредитації "Кримської платформи", її учасників та результатів.

Для приховування протиправної діяльності агітатори публікували свої дописи від імені "лідерів громадської думки", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання агітаторів виявлено комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Наразі матеріали кримінального провадження щодо підозрюваного скеровано до суду.

Крім того, за матеріалами СБУ засуджено двох ворожих інтернет-агентів, які виконували завдання своїх "кураторів" з території Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Через соцмережі вони закликали до зміни меж державного кордону, у тому числі приєднання південних і східних регіонів нашої країни до РФ. Рішенням судів зловмисників визнано винними.

Нагадаємо, СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов’язують із РФ.

суд РФ СБУ кордон інтернет

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua