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31 серпня 2021, 11:15 288

На Одещині знайшли 100-кілограмову авіабомбу

31 серпня 2021, 11:15 288
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Поруч із селом Шабо, що в Білгород-Дністровському районі Одеської області, знайшли авіабомбу часів Другої світової війни

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Суспільному речниці ДСНС в Одеській області Марини Мартиненко.

Боєприпас 30 серпня виявили місцеві мешканці, коли працювали на городі. Ним виявилася авіаційна бомба часів Другої світової війни та вагою 100 кілограмів. На місце виїхали піротехніки ДСНС, які вилучили снаряд.

Того ж дня надзвичайники вилучили артилерійський снаряд калібру 105 мм в селі Яськи, що в Одеському районі.

Обидва боєприпаси знищили на спеціальному полігоні.

У ДСНС також нагадали, що в разі подібних знахідок не варто самостійно намагатися дістати чи ідентифікувати виявлені боєприпаси. Натомість слід зателефонувати за номерами 101 чи 102 та повідомити про це фахівців.

ДСНС Боєприпаси Одеська область бомба

 
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