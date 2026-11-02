На Дніпропетровщині іномарка збила підлітка на мотоциклі

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, аварія сталась влітку на вулиці Гідності. 59-річний водій Renault Dokker не надав переваги в русі мотоциклу Kovi Advance. Внаслідок ДТП 16-річний водій мотоцикла був госпіталізований із травмами.

"За процесуального керівництва Самарівської окружної прокуратури водієві повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.