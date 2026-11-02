На Херсонщині через російські атаки поранені семеро людей

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Упродовж 2 листопада російські війська атакували населені пункти Херсонської області реактивною та ствольною артилерією, а також безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 від наслідків російської агресії постраждали семеро цивільних

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

П’ятеро жителів Херсона та одна жителька Олександрівки дістали поранення внаслідок атак російських дронів.

Ще один цивільний у Херсоні отримав осколкове поранення через детонацію вибухового пристрою.

Також унаслідок обстрілів пошкоджені будівлі медичних закладів, приміщення магазину та автомобілі.

За фактами воєнних злочинів прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Прокурори та слідчі поліції документують наслідки російських атак.

Нагадаємо, що російські війська 2 листопада завдали ударів керованими авіабомбами по селищу Комишуваха Запорізької області. Ворог атакував центр населеного пункту щонайменше дев’ятьма авіабомбами ФАБ-3000. Унаслідок обстрілу загинули 18 людей, ще п’ятеро дістали поранення. 27 людей вважаються зниклими безвісти.