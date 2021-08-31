В Одеській області горить сміттєзвалище
В Білгород-Дністровському районі Одеської області горить сміттєзвалище
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС Одеської області
Зазначається, що о 10 годині 55 хвилин, до Служби порятунку надійшло повідомлення, що за межами села Абрикосове, Шабської територіальної громади, горить сміттєзвалище виробничого кооперативу "Екологія".
Пожежа сталася через загоряння сміття та сухої рослинності. Пожежа локалізована о 11 годині 44 хвилини на площі 300 кв. м. Ліквідація пожежі триває
Слід зазначити, що тиждень тому, 23 серпня, на цьому сміттєзвалищі була ліквідована подібна пожежа на площі 200 кв. м. Ймовірними причинами обох загорянь вважається занесення джерела запалювання із зовні.
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