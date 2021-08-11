Кабмін не буде зменшувати субсидії на комунальні послуги для регіонів які опиняться у червоній зоні

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Кабінет Міністрів України продовжив дію збільшених нормативів на житлово-комунальні послуги для регіонів, які опиняться в "червоній зоні" карантину

Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду

Це означає, що рівень субсидії для регіонів, які знаходяться у "червоній" зоні не зміниться

"Це рішення забезпечує застосування збільшених соціальних норм для розрахунку субсидії на комунальні послуги жителям тих регіонів, які виявляться в "червоній зоні" карантину", - зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна

Вона уточнила, що якщо знову доведеться впроваджувати жорсткі карантинні обмеження в окремих областях, "люди в таких регіонах автоматично, без додаткових звернень, отримають підтримку від держави у вигляді збільшення соціальних нормативів під час надання житлових субсидій".

Нагадаємо, що Мінсоцполітики планувало знизити рівень соціальних нормативів на 50%, що означало автоматичне зниження рівня субсидій