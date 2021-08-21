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21 серпня 2021, 15:44 10

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Шарія і Гужви

21 серпня 2021, 15:44 10
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Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський ввів у дію вчорашні рішення Ради національної безпеки і оборони

Як пише RegioNews з посиланням на сайт ОП, йдеться про санкції проти блогера Анатолія Шарія і головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви.

Одним указом санкції введені проти Шарія, його дружини Ольги Шарій і тещі Алли Бондаренко. Під обмеженнями тепер інформаційне агентство "Шарій.NET", а також соціальні мережі і YouTube-канали.

Іншим указом санкції введені проти Гужви і пов'язаних з ним Галини Сонцевої та Любови Лукашиної. Його медіакомпанії "Ласмак" (володіє виданням "Страна.ua"), "Маджера" і "Смарт медіа мережа" теж в списку РНБО.

Нагадаємо, що РНБО запровадила санкції проти нардепа Деркача, Шарія та Гужви.

санкції РНБО Володимир Зеленський Анатолій Шарій РНБО

 
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