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31 августа 2021, 21:25 13

Жена нардепа Козака, которая вместе с ним находится под санкциями, сменила имя в РФ - СМИ

31 августа 2021, 21:25 13
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Фото из открытых источников
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Гражданская жена нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталья Лавренюк, которая имеет гражданство России, полностью изменила фамилию, имя и отчество

Об этом написал журналист проекта Радио Свобода "Схемы" Максим Савчук в Facebook, передает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Савчук опубликовал данные с сайта Федеральной налоговой службы России, где в феврале 2021 года жена Казака еще записана как Наталья Николаевна Лавренюк, а уже в августе под тем же идентификационным номером указывается Жучкова Светлана Петровна.

Смотрите, какой замечательный "антисанкционный ход" (я так себе это объясняю).

Лавренюк Наталья Николаевна стала Жучковой Светланой Петровной.

Гражданской жене Тараса Козака, которая попала под украинские санкции, российская налоговая полностью сменила фамилию, имя и отчество.

Дата и место рождения - те же. Но теперь - Светлана Петровна, - написал журналист.

Как сообщалось, 2 февраля президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Впоследствии гражданскую жену нардепа Козака внесли в базу "Миротворца". Наталье Лавренюк вменяют финансирование терроризма, двойное гражданство, ведение бизнеса на территории страны-агрессора.

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