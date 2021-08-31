Страхувальники в Україні не отримують допомогу з часткового безробіття на період карантину - омбудсмен

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Кабінет Міністрів України не затвердив бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на 2021 рік, і через це страхувальники не отримують встановлену урядом допомогу з часткового безробіття на період карантину

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Мені стало відомо, що у 2021 році Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття не здійснює фінансування заяв страхувальників для отримання допомоги з часткового безробіття на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України. Це порушення прав громадян на соціальний захист є результатом відсутності фінансування з незатвердження Кабінетом Міністрів України бюджету Фонду, – написала Денісова.

У зв'язку з цим омбудсмен звернулася до першого віце-прем'єра – міністра економіки України Олексія Любченка за "невідкладним вирішенням питання щодо затвердження бюджету зазначеного Фонду".

Раніше, 1 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання державної допомоги громадянам з часткового безробіття, який передбачає надання такої допомоги не тільки на період карантину, викликаного Covid-19, а й у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України.

Відповідно до закону, Кабінет Міністрів отримав право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Як повідомлялося на початку року, з "ковідного" фонду не використали майже 12 млрд грн. У Рахунковій палаті вважають, що через неналежну координацію дій уряду.