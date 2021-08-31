14:40  31 серпня
У місті на Запоріжжі ввели карантин: що сталося
17:46  31 серпня
Оборонні землі у трьох областях повернули у власність України, - міністр
17:56  31 серпня
Російські найманці на Донбасі чотири рази обстрілювали українські позиції
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2021, 20:55 2

Страхувальники в Україні не отримують допомогу з часткового безробіття на період карантину - омбудсмен

31 серпня 2021, 20:55 2
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет Міністрів України не затвердив бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на 2021 рік, і через це страхувальники не отримують встановлену урядом допомогу з часткового безробіття на період карантину

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Мені стало відомо, що у 2021 році Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття не здійснює фінансування заяв страхувальників для отримання допомоги з часткового безробіття на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України. Це порушення прав громадян на соціальний захист є результатом відсутності фінансування з незатвердження Кабінетом Міністрів України бюджету Фонду, – написала Денісова.

У зв'язку з цим омбудсмен звернулася до першого віце-прем'єра – міністра економіки України Олексія Любченка за "невідкладним вирішенням питання щодо затвердження бюджету зазначеного Фонду".

Раніше, 1 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання державної допомоги громадянам з часткового безробіття, який передбачає надання такої допомоги не тільки на період карантину, викликаного Covid-19, а й у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України.

Відповідно до закону, Кабінет Міністрів отримав право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Як повідомлялося на початку року, з "ковідного" фонду не використали майже 12 млрд грн. У Рахунковій палаті вважають, що через неналежну координацію дій уряду.

карантин COVID-19 Людмила Денисова безробіття Омбудсмен

У КМДА розповіли про заборони та обмеження для столичних закладів освіти
31 серпня 2021, 15:34
Оприлюднення списків боржників за комуналку незаконне - Офіс омбудсмена
27 серпня 2021, 18:56
Стало відомо, коли в Україні скасують масковий режим
27 серпня 2021, 11:37
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram