Страхователи в Украине не получают пособие по частичной безработице на период карантина - омбудсмен

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Кабинет Министров Украины не утвердил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на 2021 год, и из-за этого страхователи не получают установленную Правительством помощь по частичной безработице на период карантина

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Мне стало известно, что в 2021 году Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы не осуществляет финансирование заявлений страхователей для получения пособия по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины. Это нарушение прав граждан на социальную защиту является результатом отсутствия финансирования из неутверждения Кабинетом Министров Украины бюджета Фонда, – написала Денисова.

В связи с этим омбудсмен обратилась к первому вице-премьеру – министру экономики Украины Алексею Любченко за "неотложным решением вопроса об утверждении бюджета указанного Фонда".

Ранее, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об оказании государственной помощи гражданам по частичной безработице, который предусматривает предоставление такой помощи не только на период карантина, вызванного Covid-19, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Согласно закону, Кабинет Министров получил право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Как сообщалось в начале года, из "ковидного" фонда не использовали почти 12 млрд грн. В Счетной палате считают, что из-за ненадлежащей координации действий правительства.