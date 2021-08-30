Технічний збій у Київському метро: не поповнюються транспортні картки і неможливо придбати разові поїздки
У метрополітені Києва стався технічний збій. Через нього виникли складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.
Через технічні проблеми можливі складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок. Всі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують, - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що фахівці вже усунули причини збою.
Система відновлює роботу і запрацює в штатному режимі орієнтовно протягом години, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, на столичній станції метро "Олімпійська" до січня закриють три ескалатори.
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