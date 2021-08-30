Технический сбой в Киевском метро: не пополняются транспортные карты и невозможно приобрести разовые поездки

Город будоражат слухи о версиях смерти мэра Константина Павлова, о реальных мотивах самоустранения экс-секретаря Криворожского горсовета от "Слуги народа" Александра Котляра и, конечно, о возможных ка...

"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах

20 августа 2021

Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу

Борьба за Большой государственный герб Украины началась еще до провозглашения независимости. И продолжается до сих пор