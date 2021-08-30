Технический сбой в Киевском метро: не пополняются транспортные карты и невозможно приобрести разовые поездки
В метрополитене Киева произошел технический сбой. Из-за него возникли сложности с пополнением транспортных карт и приобретением разовых поездок
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.
Из-за технических проблем возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок. Все приобретенные заранее поездки срабатывают, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что специалисты уже устранили причины сбоя.
Система возобновляет работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, на столичной станции метро "Олимпийская" до января закроют три эскалатора.
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