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30 августа 2021, 15:29 329

Технический сбой в Киевском метро: не пополняются транспортные карты и невозможно приобрести разовые поездки

30 августа 2021, 15:29 329
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Фото из открытых источников
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В метрополитене Киева произошел технический сбой. Из-за него возникли сложности с пополнением транспортных карт и приобретением разовых поездок

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

Из-за технических проблем возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок. Все приобретенные заранее поездки срабатывают, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что специалисты уже устранили причины сбоя.

Система возобновляет работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на столичной станции метро "Олимпийская" до января закроют три эскалатора.

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