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30 серпня 2021, 15:17 152

У Кличка розповіли, як працюватимуть школи у Києві під час різних рівнів карантину

30 серпня 2021, 15:17 152
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Фото з відкритих джерел
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З 1 вересня школи у Києві працюватимуть у штатному режимі, але з урахуванням вимог адаптивного карантину

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

У КМДА кажуть, що загалом особливості організації освітнього процесу будуть залежати від карантинних обмежень. Наприклад, за певних умов під час "жовтого" або "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки школи можуть навчатися у змішаному режимі, як дистанційно, так і очно в закладі освіти із дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але виключно за умови вакцинації 80% і більше працівників закладу освіти.

Також там наголосили, що у разі встановлення "червоного" рівня небезпеки всі школи у місті (незалежно від форм власності) працюватимуть дистанційно.

Винятком є дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти, які продовжать роботу.

Нагадаємо, раніше у МОЗ підготували рекомендації школам щодо проведення "першого дзвоника" в умовах карантину. Там також зазначили, що рішення, чи проводити святкові заходи 1 вересня, залишається за адміністрацією школи - урочистості та лінійки не є обов'язковими.

Київ карантин школа Кличко Віталій КМДА

 
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