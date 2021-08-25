Уряд Польщі передав Україні 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca
В Україну з Польщі прибуло 650 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca в якості гуманітарної допомоги
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
650 тис. вакцини AstraZeneca вже розвезено у регіони", - йдеться у повідомленні.
Також Україна отримала засоби індивідуального захисту, апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори та кардіомонітори. Їх найближчими днями доставлять у медичні заклади.
Раніше повідомлялось, що Україна отримала 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, 650 400 доз цієї ж вакцини від Польщі та 46 тисяч доз від Литви як гуманітарну допомогу.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА