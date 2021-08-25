Уряд Польщі передав Україні 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca

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В Україну з Польщі прибуло 650 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca в якості гуманітарної допомоги

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

650 тис. вакцини AstraZeneca вже розвезено у регіони", - йдеться у повідомленні.

Також Україна отримала засоби індивідуального захисту, апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори та кардіомонітори. Їх найближчими днями доставлять у медичні заклади.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, 650 400 доз цієї ж вакцини від Польщі та 46 тисяч доз від Литви як гуманітарну допомогу.