Стало відомо, скількох суддів звільнили цього року за дисциплінарні поступки

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У січні-липні поточного року Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення 87 суддів, шестеро з яких були звільнені за вчинення істотного дисциплінарного поступку

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби Вищої ради правосуддя.

Так, за загальними підставами звільнено 80 суддів, а саме:

- у зв'язку з поданням заяви про відставку — 79;

- у зв'язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням — 1.

За особливими обставинами звільнені 7 суддів, зокрема:

- за вчинення істотного дисциплінарного поступку — 6;

- за результатами кваліфікаційного оцінювання суддю визнано невідповідним займаній посаді — 1.

За аналогічний період 2020 року звільнено 160 суддів: за загальними підставами звільнено 139 суддів, за особливими обставинами звільнений 21 суддя (18 — за суттєві дисциплінарні поступки, 3 — за невідповідність займаній посаді).

Станом на 9 серпня 2021 року в судах України працює 5307 суддів при визначеній кількості — 7304. Повноваження по здійсненню правосуддя мають 4933 судді. Вакантними залишаються 1997 суддівських посад.

Нагадаємо, наприкінці липня Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів.