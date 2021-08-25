В Днепропетровской области суд отменил региональный статус русского языка
Днепропетровский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области
Об этом говорится в решении суда, передает RegioNews.
Суд постановил, что признается противоправным решение Днепропетровского областного совета о поддержке языковой политики в Украине, согласно которому сохранялся региональный статус русского языка. Он также признал, что это противоречит действующему закону о государственном языке.
Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решение Днепропетровского областного совета "О поддержке языковой политики в Украине" №333-14/VI от 17.08.2012 года, - говорится в решении суда.
Ходатайство областной прокуратуры было удовлетворено в полной мере.
Это решение вступит в силу после того, как истечет срок подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.
Напомним, региональный статус был введен по так называемому языковому закону Кивалова-Колесниченко, который был признан неконституционным.
Как сообщалось, 13 июля на Николаевщине суд отменил признание русского языка региональным.