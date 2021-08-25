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25 августа 2021, 19:37 98

В Днепропетровской области суд отменил региональный статус русского языка

25 августа 2021, 19:37 98
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Фото из открытых источников
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Днепропетровский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области

Об этом говорится в решении суда, передает RegioNews.

Суд постановил, что признается противоправным решение Днепропетровского областного совета о поддержке языковой политики в Украине, согласно которому сохранялся региональный статус русского языка. Он также признал, что это противоречит действующему закону о государственном языке.

Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решение Днепропетровского областного совета "О поддержке языковой политики в Украине" №333-14/VI от 17.08.2012 года, - говорится в решении суда.

Ходатайство областной прокуратуры было удовлетворено в полной мере.

Это решение вступит в силу после того, как истечет срок подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.

Напомним, региональный статус был введен по так называемому языковому закону Кивалова-Колесниченко, который был признан неконституционным.

Как сообщалось, 13 июля на Николаевщине суд отменил признание русского языка региональным.

Также языковой омбудсмен сообщает о выявленных нарушениях закона о государственном языке семью телеканалами.

язык суд статус региональный Днепропетровская область

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