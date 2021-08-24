Спасатели предупреждают о подъеме уровней воды в реках в Карпатах

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

24-25 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,2 м над уровнями на 8 часов 23 августа, без негативных последствий, - говорится в сообщении.

Спасатели добавляют, что в течение второй половины суток 24 и 25 августа на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями на 8 час. 24 августа в пределах коренных берегов без негативных последствий.

Как сообщалось, 22 августа в четырех областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.