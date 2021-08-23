Над Києвом на дроні підняли величезний прапор

FB Dronarium Україна

У День державного прапора в небі над Києвом на дроні підняли найбільший стяг в Україні площею 309 кв. м

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Dronarium Україна.

"З Днем Державного Прапора, дорогенькі! Ми це зробили – злетіли у небо на дроні з прапором площею 309кв. м! Рекорд України зафіксовано "Національним Реєстром Рекордів України", – написали учасники спільноти.

За їхніми словами, прапор важить близько 30 кг.

До цього найбільший прапор, піднятий в небо одним дроном, мав площу 216 кв. м. У 2019 році дрон підняв у небо прапор у 24 кв.м

Нагадаємо, що сьогодні, в день Державного прапора, стяги були підняті, зокрема у столиці та на Черкащині.