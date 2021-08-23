15:42  23 серпня
Ляшко спрогнозував, коли в Україні може бути новий COVID-спалах
11:06  23 серпня
Над Києвом підняли найбільший в Україні прапор
10:03  23 серпня
Доба в ООС: п'ять обстрілів і загиблий український військовий
UA | RU
UA | RU
23 серпня 2021, 12:43 828

Над Києвом на дроні підняли величезний прапор

23 серпня 2021, 12:43 828
Читайте также на русском языке
FB Dronarium Україна
Читайте также
на русском языке

У День державного прапора в небі над Києвом на дроні підняли найбільший стяг в Україні площею 309 кв. м

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Dronarium Україна.

"З Днем Державного Прапора, дорогенькі! Ми це зробили – злетіли у небо на дроні з прапором площею 309кв. м! Рекорд України зафіксовано "Національним Реєстром Рекордів України", – написали учасники спільноти.

За їхніми словами, прапор важить близько 30 кг.

До цього найбільший прапор, піднятий в небо одним дроном, мав площу 216 кв. м. У 2019 році дрон підняв у небо прапор у 24 кв.м

Нагадаємо, що сьогодні, в день Державного прапора, стяги були підняті, зокрема у столиці та на Черкащині.

прапор Київ дрон

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram