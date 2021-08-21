На Київщині чоловік підпалив будинок колишньої дружини

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У Бучі під Києвом чоловік кинув у будинок колишньої пляшку із запальною сумішшю

Про це пише RegioNews із посиланням на поліцію Київської області.

Поліція встановила, що 43-річний місцевий житель через ревнощі до своєї колишньої дружини підпалив будинок за допомогою пляшки із запальною сумішшю.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна). Тепер йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, нещодавно на Волині жінка замовила вбивство свого колишнього чоловіка.