На Київщині чоловік підпалив будинок колишньої дружини
У Бучі під Києвом чоловік кинув у будинок колишньої пляшку із запальною сумішшю
Про це пише RegioNews із посиланням на поліцію Київської області.
Поліція встановила, що 43-річний місцевий житель через ревнощі до своєї колишньої дружини підпалив будинок за допомогою пляшки із запальною сумішшю.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна). Тепер йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
Нагадаємо, нещодавно на Волині жінка замовила вбивство свого колишнього чоловіка.
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