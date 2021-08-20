На Київщині місцевий житель підпалив будинок та погрожував підірвати поліцейських

На Київщині правоохоронці затримали зловмисника, який підпалив будинок та погрожував їх підірвати під час затримання

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комуніації поліції столичної області.

Зазначається, що 20 серпня близько 14.00 надійшло повідомлення про те, що в селищі Чайки по вулиці Сливовій горить будинок. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з'ясували, що загиблих немає.

Правоохоронці встановили, що до підпалу будинку причетний 34-річний місцевий житель. Відомо, що чоловік підпалив будинок своєї колишньої дружини через сварку.

Однак, коли поліцейські прибули за адресою проживання зловмисника з метою його затримання, чоловік почав погрожувати підірвати їх гранатою.

На території Бучанського районного управління поліції було введено поліцейську спецоперацію.

Правоохоронці евакуювали громадян прилеглих будинків. Невдовзі працівникам поліції вдалося затримати зловмисника

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 12 серпня біля Ради чоловік погрожував перехожим вибухівкою, його затримала поліція