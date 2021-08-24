Парламент ухвалив в першому читанні проєкт Закону "Про великий Державний Герб України"
Проєкт Закону «Про великий Державний Герб України» (№ 5712) ухвалений Верховною Радою в першому читанні 257-ма голосами "за"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пряму трансляцію позачергового засідання Ради.
"За" Великий державний Герб України проголосували 257 народних депутатів.
Нардеп Ольга Совгиря відзначила Основні положення законопроєкту у своєму Telegram-каналі.
Передбачається детальний опис складових елементів Державного Гербу України, головним з яких є Знак Княжої Держави Володимира Великого;
до законопроєкту додаються 4 додатки із детальним зображенням великого Державного Гербу України для його однакового відтворення і використання;
використання великого Державного Гербу буде обов’язковим в діяльності і символіці окремих органів державної влади, зокрема на фасадах і печатках Президента Украіни, Верховної Ради, КМУ, Конституційного і Верховного Судів;
забороняється використання великого Державного Гербу в символіці політичних партій, в рекламі чи в спосіб, якии виражає наругу або зневагу до нього;
органам державної влади і місцевого самоврядування, а також і приватним юридичним та фізичним особам не забороняється використання великого Державного Герба України, за умови шанобливого ставлення до нього, - написала Совгиря.
Як повідомлялося, 18 серпня Зеленський ініціював позачергову сесію Ради через свій законопроєкт про Великий Герб.
Раніше, 14 липня Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про великий Державний Герб України.