Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пряму трансляцію позачергового засідання Ради.

"За" Великий державний Герб України проголосували 257 народних депутатів.

Нардеп Ольга Совгиря відзначила Основні положення законопроєкту у своєму Telegram-каналі.

Передбачається детальний‌ опис складових елементів Державного Гербу Украї‌ни, головним з яких є Знак Княжої‌ Держави Володимира Великого;

до законопроєкту додаються 4 додатки із детальним зображенням великого Державного Гербу України для його однакового відтворення і використання;

використання великого Державного Гербу буде обов’язковим в діяльності і символіці окремих органів державної‌ влади, зокрема на фасадах і печатках Президента Украі‌ни, Верховної‌ Ради, КМУ, Конституцій‌ного і Верховного Судів;

забороняється використання великого Державного Гербу в символіці політичних партій‌, в рекламі чи в спосіб, якии‌ виражає наругу або зневагу до нього;

органам державної‌ влади і місцевого самоврядування, а також і приватним юридичним та фізичним особам не забороняється використання великого Державного Герба Украї‌ни, за умови шанобливого ставлення до нього, - написала Совгиря.