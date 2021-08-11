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11 серпня 2021, 20:48 101

До дня Незалежності на Вінничині виростили яблука з тризубом

11 серпня 2021, 20:48 101
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вінниця.info
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У яблуневих садах, що за 20 кілометрів від Вінниці, місцеві підприємці виростили яблука з національним символом України – Тризубом

Про це пише RegioNews з посиланням на vinnitsa.info

За словами господарів саду, подібне зображення на фруктах у них спеціально замовляли.

"Цього року Україна святкує 30-річницю Незалежності. Тому, що у нас замовили Тризуб, мало здивувало", - розповіла Надія Гладько, підприємниця.

Вона розповіла, що нанесенням зображень на вирощені яблука, у їх родинному саду займаються п’ять останніх років. Для того, щоб отримати на плодах ілюстрацію, поки вони ростуть на деревах, на них наносять спеціальні наклейки. Потім чекають, поки фрукти достигнуть.

"Найбільше популярні яблука із "смайликами". Ходити садом, у якому з обох боків сотні яблук тобі "посміхаються" - справжній позитив. Настрій моментально підійматися, хто б до нас не прийшов. І люди посміхаються у відповідь деревам. За цим цікаво спостерігати", - каже пані Надія.

яблуки герб День незалежності

 
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