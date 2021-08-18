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18 серпня 2021, 21:46 67

В Одесі відбулася репетиція морського параду до річниці Незалежності України

18 серпня 2021, 21:46 67
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Фото: скріншот відео
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Катери й судна Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби України під час репетиції військово-морського параду 18 серпня в Одесі відпрацювали урочисте проходження та продемонстрували окремі елементи запланованих показових дій

Про це йдеться у повідомленні ВМС ЗС України у Facebook, передає RegioNews.

Під час репетиційних дій була задіяна авіація, а також музичний супровід.

Святкові заходи відбуватимуться 24 серпня.

В Одесі, поблизу пляжу Ланжерон, мешканці й гості міста зможуть побачити урочисте проходження бойових кораблів і суден та проліт авіації, висадку десанту на узбережжя з застосуванням піротехнічних засобів та холостих набоїв, десантування парашутистів тощо.

Також демонструватиметься озброєння та військова техніка сил безпеки і оборони та техніка збройних сил країн-партнерів. За попередньою інформацією, у військово-морському параді братимуть участь ВМС країн-членів та партнерів НАТО.

Як повідомлялося, сьогодні репетиція параду у Києві паралізувала рух транспорту.

Також учора в Полтаві успішно здійснили тестове підняття найбільшого в області державного прапора.

14 серпня на Дніпрі відбулась репетиція водного "параду" - у Києві готуються до Дня Незалежності.

Одеса парад ВМС України День незалежності репетиція

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