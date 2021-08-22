В УДО попередили про заборону використання квадрокоптерів під час святкування Дня Незалежності

Як передає RegioNews, про це повідомляє Управління держохорони України у Facebook.

Шановні пілоти та власники безпілотних літальних апаратів! Нагадуємо про заборону польотів на час проведення репетицій, а особливо під час святкування 30-ї річниці Незалежності України! Буде здійснюватися моніторинг повітряного простору з використанням засобів радіоелектронної боротьби (придушення). Будьте відповідальними не наражайте свою техніку, себе та оточуючих на небезпеку, - йдеться у повідомленні.