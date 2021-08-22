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22 серпня 2021, 10:36 329

В УДО попередили про заборону використання квадрокоптерів під час святкування Дня Незалежності

22 серпня 2021, 10:36 329
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Фото з відкритих джерел
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Управління державної охорони попередило, що на час проведення репетицій, а особливо під час святкування 30-ї річниці Незалежності України заборонено польоти безпілотних літальних апаратів

Як передає RegioNews, про це повідомляє Управління держохорони України у Facebook.

Шановні пілоти та власники безпілотних літальних апаратів! Нагадуємо про заборону польотів на час проведення репетицій, а особливо під час святкування 30-ї річниці Незалежності України! Буде здійснюватися моніторинг повітряного простору з використанням засобів радіоелектронної боротьби (придушення). Будьте відповідальними не наражайте свою техніку, себе та оточуючих на небезпеку, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у святкові дні 23-24 серпня київське метро працюватиме в особливому режимі.

Раніше, 18 серпня В Одесі відбулася репетиція морського параду до річниці Незалежності України.

заборона День незалежності УДО БПЛА

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