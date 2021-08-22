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22 серпня 2021, 17:20 57

Україна отримає 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca

22 серпня 2021, 17:20 57
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Фото з відкритих джерел
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Уряд Австрії передав Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Першу партію в розмірі 250 тисяч доз прибудуть до Києва в понеділок, 23 серпня

Про це повідомляє Nachrichten, передає RegioNews.

Препарат прилетить в Україну одночасно з візитом міністра закордонних справ Олександра Шалленберга до Києва.

Друга половина партії вакцини повинна бути доставлена в Україну протягом осені.

Як повідомлялося, у Києві почали робити COVID-щеплення в спеціальних пересувних пунктах.

Також відомо, що за добу в Україні вакциновано від COVID-19 більше 66 тис. людей.

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