Україна отримає 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca
Уряд Австрії передав Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Першу партію в розмірі 250 тисяч доз прибудуть до Києва в понеділок, 23 серпня
Про це повідомляє Nachrichten, передає RegioNews.
Препарат прилетить в Україну одночасно з візитом міністра закордонних справ Олександра Шалленберга до Києва.
Друга половина партії вакцини повинна бути доставлена в Україну протягом осені.
Як повідомлялося, у Києві почали робити COVID-щеплення в спеціальних пересувних пунктах.
Також відомо, що за добу в Україні вакциновано від COVID-19 більше 66 тис. людей.
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