У столиці стартував запис на COVID-вакцинацію другою дозою Moderna

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У столиці розпочався онлайн-запис на щеплення другою дозою препаратом Moderna

Як пише RegioNews з посиланням на Helsi, ревакцинацію можна пройти у київському МВЦ, а також в низці медзакладів.

"Відкрито онлайн-запис для щеплення другою дозою вакцини Moderna в Києві для всіх", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що в Центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) другу дозу препарату можна буде отримати з 25 серпня до 5 вересня.

Крім цього, ревакцинація доступна для охочих і в медичних закладах столиці.

У сервісі наголошують, що записатися на щеплення можна лише в разі потреби другої дози вакцини Moderna.

Раніше ми писали про те, що в аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт вакцинації від СOVID.