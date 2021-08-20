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20 серпня 2021, 10:58 389

У столиці стартував запис на COVID-вакцинацію другою дозою Moderna

20 серпня 2021, 10:58 389
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Рixabay
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У столиці розпочався онлайн-запис на щеплення другою дозою препаратом Moderna

Як пише RegioNews з посиланням на Helsi, ревакцинацію можна пройти у київському МВЦ, а також в низці медзакладів.

"Відкрито онлайн-запис для щеплення другою дозою вакцини Moderna в Києві для всіх", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що в Центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) другу дозу препарату можна буде отримати з 25 серпня до 5 вересня.

Крім цього, ревакцинація доступна для охочих і в медичних закладах столиці.

У сервісі наголошують, що записатися на щеплення можна лише в разі потреби другої дози вакцини Moderna.

Раніше ми писали про те, що в аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт вакцинації від СOVID.

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