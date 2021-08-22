Украина получит 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca
Правительство Австрии передало Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Первую партию в размере 250 тысяч доз прибудут в Киев в понедельник, 23 августа
Об этом сообщает Nachrichten, передает RegioNews.
Препарат прилетит в Украину одновременно с визитом министра иностранных дел Александра Шалленберга в Киев.
Вторая половина партии вакцины должна быть доставлена в Украину в течение осени.
Как сообщалось, в Киеве начали делать COVID-прививки в специальных передвижных пунктах.
Также известно, что за сутки в Украине вакцинировано от COVID-19 более 66 тыс. человек.
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