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21 серпня 2021, 15:17 230

У Києві з 24 серпня обмежать рух Південним мостом

21 серпня 2021, 15:17 230
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З 21:00 24 серпня до 1 жовтня на Південному мосту частково обмежать рух

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що на мосту планується розпочати заміну деформаційних швів. На першому етапі основні роботи відбуватимуться під проїжджою частиною.

"Аби пришвидшити процес, оновлюватимуть одразу кілька швів. Паралельно ремонтуватимуть асфальтове покриття на мосту та замінять гідроізоляцію. Роботи проводитимуть у напрямку правого берега", - зазначається у повідомленні

Під час робіт рух буде частково обмежено. КК "Київавтодор" перепрошує за незручності.

Нагадаємо, що 5 серпня у Києві обвалилась частина мосту на Осокорках.

Київ міст КМДА ремонт Київавтодор

 
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