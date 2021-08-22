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22 августа 2021, 12:59 49

Завтра в Киеве возобновит работу фуникулер

22 августа 2021, 12:59 49
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Фото из открытых источников
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В Киеве возобновляет работу фуникулер, он заработает 23 августа в 12:00

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой.

Специалисты обследовали пути, контактную сеть и выполнили текущий ремонт вагонов подъемников.

Фуникулер возобновит работу 23 августа в 12:00.

В КГГА сообщили, что в июле-августе фуникулером пользуются до 2 000 пассажиров в день - это почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.

Как сообщалось, с 12 июля Киевский фуникулер закрывался на плановый ежегодный ремонт.

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