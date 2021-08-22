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22 августа 2021, 11:05 474

В Киеве перекроют движение транспорта: финальная репетиция парада ко Дню Независимости

22 августа 2021, 11:05 474
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Фото из открытых источников
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Сегодня состоится финальная репетиция военного парада ко Дню независимости. В Киеве перекроют движение транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

С 15:30 до 18: 00 временно ограничат движение транспорта на:

ул. Академика Туполева,

просп. Победы,

Маршала Рыбалко,

ул. Вячеслава Чорновола,

вул. Старовокзальной,

вул. Жилянской,

вул. Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:

ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик),

ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости),

ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.),

Петровской Аллее,

Парковой дороге,

Владимирском спуске,

Боричевом спуске,

вул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),

Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01: 15) ограничение движения на:

ул. Нижний Вал,

вул. Глыбочицкой,

Глибочицком проезде,

ул. Вячеслава Чорновола,

просп. Победы,

вул. Старовокзальной,

вул. Жилянской,

вул. Антоновича.

Как сообщалось, в УГО предупредили о запрете использования квадрокоптеров во время празднования Дня Независимости.

Ранее, 18 августа репетиция парада в Киеве парализовала движение транспорта.

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