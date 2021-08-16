Росія перекинула на Донбас понад 400 одиниць озброєнь і бойової техніки

За період з 9 по 15 серпня Місія ОБСЄ зафіксувала розміщення Росією на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 419 одиниць озброєння і військової техніки

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил , передає RegioNews.

Розміщення бойової техніки зафіксовано на полігонах біля населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка, Кришталеве Луганської області та Новоселівка, Кальміуське, Мар'янівка, Донецької області.

У тому числі 45 одиниць - з порушенням лінії відведення, 179 - поза виділеними місцями зберігання, 195 - в зоні безпеки, - уточнили в ООС.

В ООС допустили, що російські підрозділи на тимчасово окупованих територіях будуть залучені в навчаннях "Захід-2021".

Як повідомлялося, попередньої доби в зоні ООС окупанти тричі вели вогонь з кулеметів та гранатометів.