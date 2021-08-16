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За добу три порушення: окупанти вели вогонь з кулеметів та гранатометів
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16 серпня 2021, 16:25 71

Росія перекинула на Донбас понад 400 одиниць озброєнь і бойової техніки

16 серпня 2021, 16:25 71
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За період з 9 по 15 серпня Місія ОБСЄ зафіксувала розміщення Росією на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 419 одиниць озброєння і військової техніки

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає RegioNews.

Розміщення бойової техніки зафіксовано на полігонах біля населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка, Кришталеве Луганської області та Новоселівка, Кальміуське, Мар'янівка, Донецької області.

У тому числі 45 одиниць - з порушенням лінії відведення, 179 - поза виділеними місцями зберігання, 195 - в зоні безпеки, - уточнили в ООС.

В ООС допустили, що російські підрозділи на тимчасово окупованих територіях будуть залучені в навчаннях "Захід-2021".

Як повідомлялося, попередньої доби в зоні ООС окупанти тричі вели вогонь з кулеметів та гранатометів.

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