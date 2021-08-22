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В течение субботы в районе ООС оккупанты трижды нарушали "тишину"
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22 августа 2021, 10:08 67

В течение субботы в районе ООС оккупанты трижды нарушали "тишину"

22 августа 2021, 10:08 67
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Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В направлении Водяного, что возле Донецка, враг применял минометы 120-го калибра.

Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Новолуганского противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7 часов утра, 22 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь за минувшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет, - говорится в сообщении.

Также в течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4714 транспортное средство, 4910 человек, из которых 4591 по информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемникам лица не доставлялись. Выявлено 43 административных правонарушения.

За указанный период полицейскими раскрыто 26 преступлений.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1498 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 1139 человек.

Как сообщалось, в Кабмине назвали условия проведения выборов на деоккупированных территориях.

Раньше Россия перебросила на Донбасс более 400 единиц вооружений и боевой техники.

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