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20 серпня 2021, 10:27 44

Восени послугу "Дії" зміни місця реєстрації запустять по всій країні

20 серпня 2021, 10:27 44
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Фото з відкритих джерел
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Найбільший попит в "Дії" на послугу зміни місця реєстрації. Наразі вона працює в тестовому режимі в кількох містах, але восени її планують запустити по всій країні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю Gazeta.ua віцепрем'єр-міністра - міністр цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, послуга зміни місця реєстрації - найпопулярніша в країні.

Ми багато сил кинули, щоб відцифрувати її. Запустили можливість міняти місце реєстрації онлайн в кількох містах. Хочемо, щоб восени вся країна могла це робити в кілька кліків, - сказав Федоров.

Міністр пояснив, що сьогодні кожна територіальна громада має окремий реєстр, і вони не взаємодіють.

А ще є військкомати - це окрема історія. Не говоритиму про корупційні зловживання. У цьому напрямку завжди є якийсь ментальний супротив робити цифровізацію. Та сподіваюся, що на Diia Summit у жовтні зможемо презентувати вже оновлену послугу, яка працюватиме по всій країні, - додав Федоров.

Як повідомлялося у червні, депутатам рекомендують схвалити закон про запровадження онлайн-прописки.

Також відомо, що Мінцифри пропонує мільйон за злам додатку "Дія".

Дія Мінцифри Прописка реєстрація послуги

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