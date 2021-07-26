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26 липня 2021, 18:57 7

Мінцифри пропонує мільйон за злам додатку "Дія"

26 липня 2021, 18:57 7
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство цифрової трансформації запускає другий етап багбаунті з пошуку вразливостей у застосунку "Дія" з призовим фондом 1 млн грн.

Про це пише Regionews з посиланням на прес - службу Мінцифри.

"Учасники шукатимуть вразливості (баги) в застосунку та за кожну знайдену помилку отримуватимуть нагороду. Пріоритет цього етапу - тестування Дія.Підпису. Призовий фонд: 1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що взяти участь можуть всі охочі незалежно від досвіду та кваліфікації.

Реалізація багбаунті відбувається за підтримки міжнародної платформи Bugcrowd та Агентства з міжнародного розвитку США USAID Ukraine - USAID Україна "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України".

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації запустило багбаунті з пошуку вразливостей у застосунку "Дія" 8 грудня 2020 року.

Тоді була створена тестова версія додатку, в якій не було персональних даних користувачів і жодної інформації про них. Загальний призовий фонд багбаунті становив майже 1 млн грн. Тоді у "Дії" не було виявлено вразливостей, які б впливали на безпеку.

Кабмін США безпека Мінцифри інфраструктура

 
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