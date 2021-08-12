У Раді пропонують зобовязати всіх користувачів мобільного зв'язку реєструватися за паспортом

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Робоча група Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації підготувала законопроєкт про обов'язкову реєстрацію користувачів мобільного зв'язку за паспортом

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт комітету

Документом передбачається, що кожен користувач мобільного зв'язку зобов'язаний зареєструватися у оператора в порядку встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

Відповідно до законопроекту, буде введена обов'язкова ідентифікація шляхом укладення відповідного договору.

"Незважаючи на те, що більшість абонентських номерів сьогодні вже "прив'язані" до конкретних осіб через банківські послуги, реєстрація у постачальників електронних комунікаційних послуг є лише формальністю, що створить умови для застосування надійного захисту абонентів від шахрайських схем", - наголошується в пояснювальній записці

Законопроектом пропонується надати перехідний період до 1 січня 2025 року, під час якого користувачі мобільного зв'язку на підставі договору, укладеного до набрання чинності цим законом, без ідентифікації у постачальника електронних комунікаційних послуг зможуть ідентифікуватися.

В іншому випадку користувачам перестануть надавати послуги мобільного оператора.

Нагадаємо, що аналогічні норми були в "диктаторських" законах 16 січня