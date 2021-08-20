Осенью услугу "Дии" смены места регистрации запустят по всей стране

Фото из открытых источников

Наибольший спрос в "Дии" на услугу смены места регистрации. Сейчас она работает в тестовом режиме в нескольких городах, но осенью ее планируют запустить по всей стране

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью Gazeta.ua вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, услуга смены места регистрации - самая популярная в стране.

Мы много сил бросили, чтобы отцифровать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких городах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов, - сказал Федоров.

Министр пояснил, что сегодня каждая территориальная община имеет отдельный реестр, и они не взаимодействуют.

А еще есть военкоматы - это отдельная история. Не буду говорить о коррупционных злоупотреблениях. В этом направлении всегда есть какое-то ментальное сопротивление делать цифровизацию. И надеюсь, что на Diia Summit в октябре сможем презентовать уже обновленную услугу, которая будет работать по всей стране, - добавил Федоров.

Как сообщалось в июне, депутатам рекомендуют одобрить закон о введении онлайн-прописки.

Также известно, что Минцифры предлагает миллион за взлом приложения "Дия".